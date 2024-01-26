Эксперт: оценка потенциала и актуальности научных исследований нужна на этапе предложения

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Эффективность научных исследований и их соответствие приоритетам научно-технологического развития, в том числе в фундаментальной науке, должны оцениваться не только по результатам, но уже на этапе рассмотрения предложений о поддержке проектов. Такое мнение высказал председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.

"Оценивать нужно не только результаты, но и предложения по исследованиям: <...> не только по факту того, что сделано, но и на входе - какие исследования, гранты, тематики выносятся на <...> конкурс. Критически важным является соотнесение предложений на входе приоритетам научно-технологического развития", - сказал Марченков на круглом столе "Оценка результативности научных исследований: взгляд молодых ученых", организованном комитетом Госдумы по науке и высшему образованию.

Он также отметил, что поддержка исследований и оценка результатов должны учитывать специфику работ. Если итогом выполнения госзаказа должен быть конкретный продукт, то анализ результатов в фундаментальной науке может учитывать в большей степени количество публикаций в журналах и выступлений на специализированных конференциях, считает Марченков. Однако даже в этой сфере "важно оценивать научно-технологический потенциал", добавил он.

Марченков также указал на важность формирования "единого государственного пула экспертов, который может привлекаться к экспертизе на разных этапах".

Новые критерии оценки

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский отметил необходимость выработки новых критериев оценки результатов научных исследований. Он напомнил о том, что цель Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ, состоит в том, чтобы "сделать влияние науки и технологий на развитие страны и общества более заметным".

"Здесь речь идет как раз об этом эффекте. Измерять его исключительно количеством публикаций, патентов и заявок на патенты просто невозможно. Тут требуются некие иные показатели, иные метрики и в принципе иные подходы", - отметил Секиринский, указав на то, что к оценке масштабных проектов с большим горизонтом планирования предъявляются "принципиально иные требования".