Обнаружены аномально высокие внутренние волны в проливе Карские ворота

ТАСС, 26 января. Ученые из России выяснили, что в проливе Карские ворота могут возникать аномально высокие внутренние волны, высота которых может достигать примерно 40 м. Существование этих колебаний следует учитывать при прокладке кабелей, добыче ресурсов и при обеспечении безопасности судоходства, сообщила в пятницу пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"При взаимодействии морских течений с неровным дном пролива Карские ворота регулярно возникают аномально мощные внутренние волны высотой до 40 м. Открытие столь мощных внутренних волн может быть полезным в решении прикладных задач, связанных с разведкой и добычей нефтегазовых месторождений в Арктике, прокладкой трубопроводов и подводных коммуникаций, обеспечением безопасности судоходства по Северному морскому пути", - говорится в сообщении.

Это открытие сделала группа российских океанологов под руководством заведующего лабораторией морских полярных исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Игоря Козлова при изучении пролива Карские ворота. Он представляет собой один из самых участков Северного Морского пути, который при этом характеризуется быстрым течением вод.

Российских океанологов заинтересовало то, как взаимодействия этих потоков воды с морским дном и друг с другом будут влиять на поведение поверхности Северного Ледовитого океана, в том числе на характер и свойства появляющихся на ней волн. Для получения подобных сведений специалисты изучили спутниковые снимки поверхности Карского и Баренцева морей, а также совершили в 2021 году экспедицию в Карские ворота на борту исследовательского судна "Академик Иоффе".

На его борту был установлен термопрофилеметр, который позволил ученым впервые проследить за тем, как колебалась температура воды в Карских воротах на глубине от 20 до 60 м. В комбинации с видеосъемкой при помощи дрона, это позволило исследователям определить размеры волн, направление и скорость их распространения в толще океана.

Эти замеры показали, что при ослаблении приливных течений в Карских воротах периодически возникают аномально крупные внутренние волны, высота которых составляет порядка 40 м. Подобные колебания сильно влияют на процесс перемешивания воды в толще Северного Ледовитого океана, а также переносят большие количества энергии, порядка 1-2 мегаджоулей. Их существование следует учитывать при организации судоходства и при строительстве морской инфраструктуры, подытожили ученые.

О внутренних волнах

Внутренние волны представляют собой особые колебания, которые возникают не на поверхности, а в толще жидкостей, в которых присутствует несколько слоев или зон с различной плотностью и другими физическими свойствами. Эти невидимые глазу колебания отвечают за перенос энергии в толще Мирового океана и они могут мешать движению судов и оказывать разрушительное действие на подводную инфраструктуру.