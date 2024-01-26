"Сколково" оказал грантовую поддержку импортозамещающим проектам в сфере радио и ТВ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Сколково" выделило гранты для поддержки проектов по переходу телерадиовещания на отечественное программное обеспечение, говорится в сообщении пресс-службы "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ)

По словам первого заместителя руководителя производственно-технологического департамента ВГТРК Дмитрия Попова, по результатам проектов ожидается внедрение программных модулей отечественных систем автоматизации новостного производства и эфирного вещания, переход на унифицированное отечественное ПО графического оформления эфира и формирования элементов дополненной и виртуальной реальности в программах телеканалов "Россия "и "Россия 24" в режиме реального времени с переводом части ручного создания графики в автоматизированный режим.

Взаимная интеграция программных продуктов и модульная архитектура систем, предусмотренные дорожной картой проектов, предоставит возможность телеканалам различного уровня строить полнофункциональные масштабируемые производственные экосистемы с использованием решений, включенных в Единый реестр отечественного программного обеспечения, говорится в сообщении.

"После ухода зарубежных вендоров с российского рынка государство усилило меры поддержки отечественных компаний для реализации сложных и затратных проектов импортозамещения в ИТ. "Сколково" по госпрограмме в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" софинансирует до 50% стоимости таких проектов. В 2024 году мы планируем поддержать не менее десяти проектов на сумму более 3,1 млрд рублей"- приводятся в сообщении слова старшего вице-президента по инновациям Кирилла Каема.

О центре "Сколково"

"Сколково" - крупнейший в РФ инновационный центр. Под его эгидой развиваются стартапы, которые выпускают отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других областей. Имеет крупнейший в Восточной Европе технопарк и университет "Сколтех", который, по версии Research.com, в 2022 году признан лучшим университетом в РФ по направлениям компьютерных наук, генетики и молекулярной биологии.

Выручка резидентов "Сколково" значительно увеличилась по сравнению с 2022 годом и по прогнозу к концу года превысит 500 млрд рублей. На третий квартал 2023 года число стартапов - резидентов "Сколково" составило 3 786. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тысяч.