Три проекта СамГМУ реализуют в рамках технологического суверенитета

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Умные покрытия", "умная одежда" и экзопротезы с нейроуправлением Самарского государственного медицинского университета отобраны для реализации в рамках формирования технологического суверенитета, говорится в сообщении пресс-службы вуза.

"Для развития этих проектов получен дополнительный импульс в рамках технологического суверенитета на ближайшие три года. Это позволит улучшить инфраструктурные и технологические базы проектов, уделить особое внимание развитию инновационных решений и произвести не только опытные образцы разработок, но и в отдельных направлениях произвести установочные партии серийных изделий", - приводятся в сообщении слова директора Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" на базе СамГМУ Алексея Комягина.

Первый проект посвящен созданию "умных покрытий" эндопротезов, обладающих интегрирующими и антибактериальными свойствами и позволяющими повысить биосовместимость при эндопротезировании суставов, что снижает риск асептического расшатывания и потери костной ткани. Второй - бионическим реабилитационным устройствам с ЭМГ-датчиками и программному комплексу - "умная одежда", которые направлены на передачу информации датчиком на смартфон и оценку работы мышц.

Кроме того, в число проектов вошла разработка несъемных экзопротезов с нейроуправлением, которыми можно управлять как собственной конечностью, говорится в сообщении.

Отмечается, что всего Центр компетенции национальной технологической инициативы на базе СамГМУ реализует семь проектов.