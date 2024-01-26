Требования к участию женщин в научных конкурсах смягчат с поправкой на декрет

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил учитывать публикационную и патентную активность женщин-ученых, участвующих в научных конкурсах, с поправкой на декрет, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам встречи с участниками III Конгресса молодых ученых, состоявшейся 29 ноября 2023 года.

"Правительству <…> принять меры, направленные на изменение требований к участникам конкурсных отборов, связанных с выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, предусмотрев увеличение периода учета сведений о публикационной и патентной активности таких участников и иных показателях результативности их научной деятельности на срок нахождения в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком", - говорится в перечне. Доклад по этой теме президент ждет до 15 июля 2024 года.