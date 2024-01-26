Путин поручил подготовить указ о центре генетических ресурсов животных

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил составить проект указа о Национальном центре генетических ресурсов сельскохозяйственных животных и их диких родственных видов.

"Обеспечить подготовку проекта указа президента Российской Федерации "О Национальном центре генетических ресурсов сельскохозяйственных животных и их диких родственных видов", - говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Поручение дано правительству РФ. Доклад глава государства ждет до 15 марта.

До 1 июня кабмин должен представить предложения о создании центра масштабирования отечественных научных разработок в области химических и биологических катализаторов на базе Института цитологии и генетики и Института катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН. В том числе правительству необходимо решить вопрос о строительстве научно-производственной инфраструктуры и продумать программу развития центра, согласовав это с промышленными партнерами.