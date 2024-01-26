Путин поручил увеличить финансирование Российского научного фонда

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил в 2024 году выделить Российскому научному фонду на проведение исследований не меньше средств, чем было фактически использовано на эти цели в 2023 году.

"Правительству РФ обеспечить в 2024 году увеличение объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, которые передаются Российскому научному фонду в качестве имущественного взноса РФ в целях финансовой и организационной поддержки фундаментальных и поисковых научных исследований, до уровня не ниже фактических расходов фонда по данному направлению деятельности в 2023 году", - говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Выполнить эту задачу нужно до 1 мая.

Российские власти также намерены расширить возможности для проведения подводных научных исследований, сформировав необходимую нормативно-правовую базу и разработав меры по подготовке специалистов, которые бы в качестве водолазов изучали подводную среду Мирового океана. Доклад об этом глава государства ждет до 31 июля.

Кроме того, Путин поручил определить механизмы, которые позволят передать неиспользуемое технологическое и вспомогательное оборудование для производства электронных компонентов, находящееся на балансе научных организаций и вузов, производителям электронной продукции. Сделать это требуется до 1 августа.

Также правительство при участии администрации президента должно поспособствовать освещению достижений российских ученых в области палео- и археогенетики, в том числе помочь с размещением таких сюжетов в новостных программах на телевидении. Первый доклад нужно представить президенту до 1 апреля, далее - ежегодно.