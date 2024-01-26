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Конгресс молодых ученых

Путин поручил разработать подходы к этической оценке результатов научной деятельности

Поручение должно быть выполнено к 1 мая 2024 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение Российской академии наук разработать подходы к проведению независимой этической оценки результатов научной и инновационной деятельности, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам встречи с участниками III Конгресса молодых ученых, состоявшейся 29 ноября 2023 года.

"Федеральному государственному бюджетному учреждению "Российская академия наук" подготовить совместно с Российским научным фондом и представить предложения по формированию подходов к проведению независимой этической оценки результатов научной, научно-технической и инновационной деятельности", - говорится в перечне. Поручение должно быть выполнено к 1 мая 2024 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКонгресс молодых ученых
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