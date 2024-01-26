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Конгресс молодых ученых

В Мариуполе каждый год будет проходить международная конференция по общественным наукам

Путин назначил ответственными за выполнение поручения премьер-министра Михаила Мишустина и руководителя Российского научного фонда Александра Хлунова

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение каждый год проводить в Мариуполе международную конференцию по общественным и гуманитарным наукам.

"Правительству РФ совместно с Российским научным фондом при участии федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования "Российский государственный гуманитарный университет" и "Мариупольский государственный университет имени А. И. Куинджи" в целях сохранения исторического единства народов России обеспечить (начиная с 2024 года) ежегодное проведение в городе Мариуполе международной конференции по общественным и гуманитарным наукам, в том числе проведение в рамках этой конференции мероприятий школы молодых исследователей", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован на сайте Кремля.

Путин назначил ответственными за выполнение поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина и руководителя Российского научного фонда Александра Хлунова. Они должны представить доклад до 15 октября. Поручение дано по итогам встречи президента с молодыми учеными, прошедшей в ноябре прошлого года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКонгресс молодых ученых
Конгресс молодых ученых
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