В Мариуполе каждый год будет проходить международная конференция по общественным наукам

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал поручение каждый год проводить в Мариуполе международную конференцию по общественным и гуманитарным наукам.

"Правительству РФ совместно с Российским научным фондом при участии федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования "Российский государственный гуманитарный университет" и "Мариупольский государственный университет имени А. И. Куинджи" в целях сохранения исторического единства народов России обеспечить (начиная с 2024 года) ежегодное проведение в городе Мариуполе международной конференции по общественным и гуманитарным наукам, в том числе проведение в рамках этой конференции мероприятий школы молодых исследователей", - говорится в перечне поручений главы государства. Документ опубликован на сайте Кремля.

Путин назначил ответственными за выполнение поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина и руководителя Российского научного фонда Александра Хлунова. Они должны представить доклад до 15 октября. Поручение дано по итогам встречи президента с молодыми учеными, прошедшей в ноябре прошлого года.