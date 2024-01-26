Создан прототип цифровой платформы мониторинга антропогенного воздействия на природу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Специалисты центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Технологии снижения антропогенного воздействия" на базе МГУ им. М. В. Ломоносова создали прототип цифровой платформы, которая позволит одновременно отслеживать антропогенное влияние на атмосферу, очаги лесных пожаров и состояние водной среды и почвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Центр компетенций НТИ "Технологии снижения антропогенного воздействия" на базе МГУ совместно с компаниями-участницами консорциума разработал прототип цифровой платформы комплексного мониторинга антропогенного воздействия, который отслеживает состояние компонентов водной среды, почв, воздуха, природных сообществ, состояние сельскохозяйственных земель, социальных агломераций и акваторий, а также следит за данными о местоположении судов, выбросах парниковых газов, <…> дрейфующих пленочных загрязнениях и очагах пожаров. Данные в виде таблиц, графиков и карт можно в том числе посмотреть в реальном времени с задержкой от 30 минут до 1,5 часа", - уточнили в платформе НТИ.

По словам руководителя проекта Николая Шабалина, платформа позволит не только аккумулировать данные о состоянии окружающей среды, но и анализировать их для прогноза изменений и выработки мер защиты от негативных последствий. Сбор информации проводится при помощи датчиков на станциях наблюдения, БПЛА и спутников.

"Все спутниковые данные уже загружаются в автоматическом режиме. В алгоритмы обработки данных мы встроили прототип собственной нейросети. Она будет инспектировать мусор на морском побережье. Для этого было проанализировано и размечено более четырех тысяч снимков с беспилотников", - уточнила научный сотрудник центра компетенций НТИ Полина Илюшина, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Система мониторинга анализирует и такие параметры, как аномальное цветение фитопланктона, ледовые образования, состояние посевов и другие. Авторы также намерены создать для пользователей платформы справочник рекомендаций и публиковать на ней аналитические отчеты на основе полученных данных.