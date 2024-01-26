В Свердловской области сообщили о новых исследованиях медпрепарата "Триазавирин"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. "Завод "Медсинтез" в Свердловской области приступил к исследованиям медпрепарата "Триазавирина" для детей от 6 до 11 лет. Результаты будут готовы после окончания эпидсезона 2023-2024 годов.

Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров ООО "Завод "Медсинтез" Александр Петров.

По его утверждению, "препарат "Триазавирин" в дозировке 100 мг успешно прошел многоцентровые клинические исследования в отношении лечения ОРВИ у детей от 12 до 17 лет". "Сейчас - дети от 6 до 11 лет, это вторая возрастная группа, за будущий эпидсезон 2023-2024 года наши коллеги завершат исследования, "Триазавирин" для детей будет доступен в достаточно скором времени. Но мы ждем, опять же, прохождения всех процедур, установленных Минздравом России", - сказал он.

Завод "Медсинтез" находится в городе Новоуральске Свердловской области. Он специализируется на производстве фармацевтической продукции. Завод изготавливает лицензированные препараты и занимается созданием новых лекарственных средств.