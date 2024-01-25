Инвазивные муравьи заставили африканских львов поменять диету

ТАСС, 25 января. Международный коллектив экологов обнаружил, что появление инвазивных большеголовых муравьев на территории Кении привело к серии резких изменений в местных экосистемах, в результате которых львы стали значительно реже охотиться на зебр и начали чаще нападать на африканских буйволов. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Университета штата Флориды (UCF).

"Зачастую миром правят мелочи и самые небольшие живые существа. Эти миниатюрные инвазивные насекомые появились на территории Кении примерно 15 лет назад, их никто не замечал, так как они не проявляют агрессии по отношении к большим живым существам, в том числе к людям. Сейчас же мы обнаружили, что они незаметным образом трансформируют экосистемы с катастрофическими для них последствиями", - заявил профессор UFL Тодд Палмер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Большеголовые муравьи (Pheidole megacephala) входят в перечень 100 самых опасных инвазивных видов флоры и фауны, составленный специалистами Международного союза охраны природы (IUCN). Изначально они были выявлены на острове Маврикий и в некоторых регионах на севере Африки, однако впоследствии они были случайно завезены человеком и распространились по всем экваториальным и тропическим регионам Земли.

Исследователи открыли первый пример того, как проникновение Pheidole megacephala на территорию Кении вызывало негативные перемены в местных экосистемах. Ученые совершили это открытие при наблюдениях за жизнью нескольких прайдов львов, обитающих на территории заповедника Ол Педжета в центральных регионах Кении.

Прекращение охоты на зебр

Экологи заметили, что в последние несколько лет львы перестали охотиться на зебр, которые в прошлом были основой их рациона, и перешли на африканских буйволов. Это заставило ученых детально изучить то, как изменился облик и устройство экосистем на территории Ол Педжеты в промежутке между 2003 и 2020 годами.

Проведенные исследователями наблюдения указали на то, что структура питания львов поменялась в результате проникновения в Кению большеголовых муравьев. Эти насекомые вытеснили местных муравьев из рода Crematogaster, которые живут на ветвях акаций и нападают на слонов и прочих крупных травоядных животных, пытающихся съесть листья и побеги этих деревьев.

Исчезновение беспозвоночных защитников акаций привело к тому, что слоны достаточно быстро уничтожили значительную часть рощ этих деревьев, внутри которых в прошлом прятались львы при нападениях на зебр из засады. В результате этого доля зебр в рационе кенийских львов снизилась с отметки в 67% до 42%, тогда как доля буйволов в их добыче выросла с 0% до 42%.

Такая смена структуры питания спасла популяции львов от резкого сокращения, однако при этом ученые ожидают, что более опасная добыча и рост конкуренции за участки с еще не уничтоженными посадками акций может негативно повлиять на численность этих хищных кошек в ближайшие годы и десятилетия. Это необходимо учитывать при проработке мер, нацеленных на защиту львов от вымирания.