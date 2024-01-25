Фальков: программа "Приоритет 2030" в 2023 году дала более 400 важных результатов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 400 значимых результатов в области науки и технологий получено в 2023 году благодаря работе программы Минобрнауки РФ "Приоритет 2030". Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью ТАСС.

"Всего только за минувший год благодаря реализации программы ["Приоритет 2030"] получено более 400 значимых результатов исследований и разработок. <…>. Университеты самостоятельно выходят с предложениями о готовых разработках к партнерам из реального сектора экономики. Зачастую заказчики в лице представителей реального сектора экономики выступают инициаторами по проведению исследований и разработок, с последующим заключением контрактов, подтверждающих совместную деятельность", - рассказал Фальков.

Министр назвал "Приоритет 2030" "важнейшим стратегическим проектом и самой масштабной государственной программой развития вузов". Среди других наиболее эффективных инструментов обеспечения связки научных исследований и промышленных разработок Фальков отметил проект "Передовые инженерные школы" (ПИШ) и федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства".

Как напомнил министр, участие в проекте ПИШ приняли 73 вуза, а конкурс заявок на одно место в 2023 году вырос с трех до семи. Проект охватывает 23 региона, а число самих ПИШ в ближайшее время возрастет до 50. В работу школ включено более 150 высокотехнологичных компаний. Они не просто финансируют программы ПИШ, но и активно участвуют в образовательном процессе, нацелены на трудоустройство выпускников в своих компаниях.

По проекту "Платформа университетского технологического предпринимательства" c 2022 года по всей стране успешно работают 22 стартап-студии, в которых создано более 240 стартапов. Цель проекта - к 2030 году вывести из стен университета в экономику 30 тыс. технологических предпринимателей, напомнил Фальков.