В РАН сообщили о причине смены главы Института общей генетики

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Отставка директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова (ИОГен РАН) Александра Кудрявцева обусловлена причинами организационного характера и не имеет отношения к каким-либо его высказываниям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РАН.

"Уход Александра Михайловича Кудрявцева с должности директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН был согласован с Российской академией наук. В основе этого кадрового решения лежат причины организационного характера, личное мнение и какие-либо высказывания А. Кудрявцева к этому вопросу отношения не имеют", - отметили в пресс-службе.

Трудовой договор с Кудрявцевым был прекращен 23 января решением Минобрнауки. Ранее Кудрявцев оказался в центре внимания общественности в связи с выступлением на проходившей 14-15 марта 2023 года III научно-богословской конференции "Бог - человек - мир". В его докладе содержались утверждения, что причиной многих генетических болезней человека являются грехи. С 24 января исполняющим обязанности директора ИОГен РАН назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин.