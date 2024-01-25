Эксперт: флагман Арктического института "Академик Федоров" покинет флот после 2028 года

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Флагманское российское научно-исследовательское судно "Академик Федоров", использующееся для реализации антарктической программы, после вхождения в состав флота нового научно-экспедиционного судна (НЭС) проекта 23680 "Иван Фролов" покинет полярные широты, чтобы приступить к решению других задач. Об этом сообщил ТАСС советник директора Арктического и Антарктического НИИ по международному сотрудничеству Александр Клепиков.

"Строительство нового судна "Иван Фролов" уже началось. Ожидаем получить его распоряжение института в 2028 году. Это судно станет новым флагманом нашего флота", - сказал Клепиков в кулуарах международной конференции, посвященной возможностям расширения российского присутствия в Антарктиде, организованной в Москве Общероссийским движением поддержки флота совместно с Общественной палатой РФ.

По его словам, после завершения строительства на "Адмиралтейских верфях" нового НЭС, судно "Академик Федоров", использующееся сейчас для реализации проектов в труднодоступных районах Арктики и Антарктики, "покинет полярные широты и некоторое время будет решать другие задачи".

Как сообщалось ранее, НЭС "Иван Фролов" должно стать крупнейшим в мире в своем классе. Правительство РФ направит на его строительство почти 40 млрд рублей. Проект 23680 создан в Невском проектно-конструкторском бюро и представляет собой судно водоизмещением около 25 тыс. тонн и длиной 164,8 метра, рассчитанное на работу в сложных условиях полярных широт, в том числе в роли ледокола, судна снабжения экспедиций и исследовательской базы. Судно "Иван Фролов" названо в честь многолетнего директора Арктического и Антарктического НИИ.

Научно-исследовательское судно "Академик Федоров" было построено в 1987 году финской компанией "Раума-Репола". В 1990 году судно получило статус уникальной научной установки, которая может выполнять работы в труднодоступных для других судов районах Арктики и Антарктики даже во время полярной зимы. В 2007 году в географической точке Северного полюса "Академик Федоров" спустил два глубоководных обитаемых аппарата "Мир-1" и "Мир-2" на глубину 4,3 тыс. м. Достижения этой экспедиции занесены в Книгу рекордов Гиннесса.