Динозавры изначально использовали перья для дезориентации жертв

ТАСС, 25 января. Палеонтологи и экологи выдвинули и доказали гипотезу, что перья и крылья могли появиться у хищных динозавров для того, чтобы дезориентировать их потенциальных жертв во время погони за добычей. Схожим образом ведут себя многие современные насекомоядные птицы, сообщила в четверг пресс-служба Сеульского национального университета (SNU).

"Мы предполагаем, что использование перьев для дезориентации жертв заставляло будущую добычу чаще спасаться бегством от динозавров. Это в свою очередь стимулировало этих ящеров активнее преследовать жертв, и в процессе погони их прото-крылья и хвост дополнительно помогали им маневрировать. В результате этого постепенно появлялись все более крупные и жесткие перья", - пояснил доцент Института науки и технологий Тэгу Кенбук (DGIST) Ли Лимсан, чьи слова приводит пресс-служба SNU.

Ученые пришли к такому выводу при проверке теории, которая была выдвинута одним из соавторов исследования, польским экологом Петром Яблонским. Он обратил внимание во время наблюдений за взаимодействиями насекомых и хищных птиц, что последние очень часто машут крыльями и хвостом, а также используют узоры на перьях для дезориентации жертв. Это спугивает насекомых и заставляет их покидать укрытия, благодаря чему земляные кукушки, рыжие славки и прочие насекомоядные птицы получают возможность поймать добычу.

Схожим образом, как предположил Яблонский еще в начале текущего столетия, могли вести себя мелкие и крупные хищные динозавры, у которых было оперение и подобие крыльев, но при этом они в принципе не могли летать. Эта идея была встречена с большим скепсисом со стороны значительной части палеонтологического сообщества, что вынудило Ли Лимсана, Яблонского и их единомышленников попытаться самостоятельно доказать ее на практике.

Для этого палеонтологи и экологи создали робота, похожего по облику на пернатого динозавра вида Caudipteryx zoui. Это существо, жившее на территории современного Китая примерно 120 млн лет назад, было похоже по размерам на фазана и при этом оно обладало пышным хвостом и примитивными подобиями крыльев современных птиц. Используя этого "робоптерикса", ученые проследили за тем, как на движения его крыльев, хвоста и перьев реагировали кузнечики, чьи предки существовали на Земле вместе с динозаврами.

Эти опыты показали, что кузнечики пугались робо-динозавра и пытались спастись от него бегством в 93% случаев, если "робоптерикс" раскрывал свои крылья и двигал хвостом подобно хищным птицам, тогда как при отсутствии таких движений насекомые оказывались дезориентироваными лишь в 47% случаев. Как считают ученые, это говорит в пользу того, что перья могли изначально появиться для дезориентации жертв хищных динозавров, и лишь потом они позволили потомкам этих ящеров освоить искусство полета.

Научные диспуты вокруг перьев птиц и динозавров

Открытие оперения у многих хищных динозавров заставило ученых спорить о том, что привело к появлению подобного покрова тела у древних ящеров. Часть исследователей предполагает, что они изначально служили средством для обогрева тела динозавров, а другие палеонтологи не согласны с этим, считая, что перья изначально возникли для привлечения внимания особей противоположного пола. Пока в научном сообществе нет единого общепринятого мнения по этому вопросу.