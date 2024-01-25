Тяжелые металлы и мышьяк ускоряют старение яичников женщин

ТАСС, 25 января. Международный коллектив медиков проследил за действием мышьяка и тяжелых металлов на клетки яичников женщин и обнаружил, что высокие концентрации этих веществ в организме ведут к ускоренному старению органов и снижению числа потенциальных яйцеклеток. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Общества эндокринологов (ES).

"Мы впервые продемонстрировали, что повышенные концентрации тяжелых металлов и мышьяка в организме женщин ассоциируются с низким уровнем гормона AMH. Его концентрация отражает то, как много потенциальных яйцеклеток присутствует в яичниках женщин. Это необходимо для оценки возможных угроз для здоровья женщин в зрелые и преклонные годы жизни", - пояснил доцент Университета штата Мичиган Пак Сонгюн, чьи слова приводит пресс-служба ES.

Ученые совершили это открытие в рамках мониторингового проекта SWAN, нацеленного на изучение факторов, влияющих на здоровье женщин в средние годы жизни, в том числе и после наступления менопаузы. Инициативу запустили в 1994 году и в ее работе принимают участие 3,3 тыс. жительниц США, чей возраст на момент начала проекта составлял 40-55 лет.

Ученые воспользовались собранными в рамках SWAN данными для оценки того, как на репродуктивное здоровье женщин влияли соединения трех тяжелых металлов - свинца, кадмия и ртути, а также мышьяка. Эти вещества часто попадают в воду, продукты питания и воздух как вместе с выбросами промышленных предприятий и автомобилей, так и из природных источников, и при этом они негативно воздействуют на работу мозга, органов дыхания и многих других частей тела.

Проведенные замеры показали, что эти соединения ускоряют старение яичников женщин, что проявлялось в пониженных концентрациях гормона AMH в их организме. В частности, высокие доли соединений мышьяка в организме участниц SWAN ассоциировались с понижением доли гормона AMH на 27%, тогда как при избытке кадмия, ртути и свинца этот показатель понижался на 16%, 39% и 14% соответственно.

Как предполагают ученые, ускоренное старение яичников было связано с тем, что соединения мышьяка и тяжелых металлов нарушают работу гормональной системы женщин. Последующие опыты и наблюдения помогут понять, как именно возникают эти сбои, что необходимо для создания терапий, нацеленных на замедление старения яичников под действием соединений тяжелых металлов и мышьяка.