В РФ разработали новую структуру управления светом с его стопроцентным поглощением

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Специалисты федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН" (ФИЦ КНЦ СО РАН) разработали новую структуру управления светом, которая позволяет полностью его поглощать. Разработка может применяться при создании оптических устройств, говорится в сообщении пресс-службы центра.

"Мы обнаружили, что при определенных значениях периода метаповерхности она начинает поглощать свет очень эффективно. Это происходит, когда выполняется условие, которое называется критическим условием связи. Когда оно выполняется, метаповерхность поглощает свет практически полностью. Таким образом, предложенная структура для управления светом на микроуровне позволяет поглощать световые волны на 100%, что делает ее идеальным поглотителем света", - приводятся в сообщении слова кандидата физико-математических наук, научного сотрудника лаборатории фотоники молекулярных систем Института физики им. Киренского СО РАН Натальи Рудаковой.

Новая оптическая структура включает анизотропное зеркало, холестические жидкие кристаллы и золотые наночастицы прямоугольной формы (метаповерхность), говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, разработка может применяться для создания устройств солнечной энергетики, а также для повышения эффективности работы фотоприемников, датчиков, излучателей и лазеров.