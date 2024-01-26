Невыносимое переутомление: откуда берется хроническая усталость и как с ней бороться?

Проблемы со сном — одна из самых распространенных причин хронической усталости. Согласно опросу 2020 года, около 30% россиян испытывают бессонницу, из-за чего не могут отдохнуть достаточно качественно. В результате важнейшие внутренние процессы организма нарушаются, например мышцы хуже восстанавливаются, синтез белка падает, а необходимые для роста гормоны перестают вырабатываться. Кроме того, без необходимой нормы сна (для взрослого человека она составляет минимум 7 ч) человек утром чувствует себя разбитым и едва находит силы для того, чтобы встать с кровати.

Чтобы побороть хронический недосып, нужно разобраться с его причиной. Прежде всего необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы подтвердить или исключить опасные для жизни состояния, требующие медицинского вмешательства, например остановку дыхания во сне — апноэ (один из главных маркеров недуга — храп).

Однако проблемы со сном могут возникать и из-за неправильного подхода к засыпанию. Для более качественного отдыха специалисты рекомендуют ложиться и вставать в одно и то же время, избегать дневного сна, даже если очень хочется, и следить за количеством потребляемого кофеина (веществу может потребоваться около 10 ч, чтобы покинуть организм).