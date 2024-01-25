В СПбГУ выяснили, почему энтеробактерии по разному заражают животных и растения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с коллегами из других научных учреждений выявили гены, благодаря которым энтеробактерии - сальмонелла и ее родственники - по-разному заражают животных, насекомых и растения. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Ученые Санкт Петербургского университета вместе с коллегами из других научных организаций изучили геномы и белки, связанные с вирулентностью, то есть их способностью заражать организмы, у нескольких родов энтеробактерий: Escherichia, Salmonella и Serratia. Биологи выявили гены, благодаря которым энтеробактерии по разному взаимодействуют с различными организмами. Несмотря на то, что большинство энтеробактерий известны как патогены человека и животных, некоторые из них могут влиять на растения - например, приводить к их усиленному росту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что различные штаммы бактерии Serratia marcescens могут быть патогенными для насекомых и оказывать различное влияние, включая благоприятное, на растения. Ученые изучили также факторы, которые влияют на заражение организмов бактерией Serratia marcescens.

"Оказалось, что бактерия задействует разные механизмы развития инфекции в зависимости от хозяина. Например, для заражения насекомых бактерия использует ферменты гидролазы и изохорисматазы и ферменты, осуществляющие нейротоксическое действие на насекомых. При заражении растений бактерия применяет системы секреции типа VI для выброса в клетку хозяина ферментов, ингибирующих синтез клеточной стенки, что позволяет им проникнуть внутрь хозяина", - объяснили в СПбГУ.

В ходе исследования ученые также обнаружили ранее не изученные гены, которые могут быть ответственными за адаптацию бактерии к конкретным группам хозяев и определять как характер протекания инфекции, так и наличие потенциально выгодных для хозяев свойств. Результаты проведенного исследования помогут предсказывать болезнетворные или полезные свойства бактерий, что имеет существенную значимость для современной медицины и сельского хозяйства, отметили в вузе.

Энтеробактерии - это семейство бактерий, некоторые представители которого способны жить в кишечнике и других органах людей и животных. В зависимости от конкретных видов и штаммов микроорганизмов они могут быть как компонентами нормальной микрофлоры, так и патогенами, вызывающими различные заболевания, например кишечные инфекции.