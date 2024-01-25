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Подобрано идеальное сочетание иммуносупрессантов для ксенотрансплантации

Для этого ученые не только очищают клетки пересаживаемых органов от маркеров иммунной системы и древних ретровирусов, но и подбирают комбинации из препаратов-иммуносупрессантов, мешающих иммунитету пациента вызывать реакцию отторжения сразу после пересадки органа

ТАСС, 25 января. Медики из США подобрали идеальную комбинацию лекарств, которая позволяет максимально безопасным образом подавить иммунитет пациента при проведении операций по ксенотрансплантации - пересадки органов животных человеку. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Алабама (UAB).

"Мы подобрали идеальный режим подавления иммунитета при проведении операций по пересадке почек свиней в организм человека. Оказалось, что комбинация из обычных иммуносупрессантов, применяемых при трансплантации органов человека, а также одного из лекарств для лечения редкой болезни почек, способна успешно подавлять начальную реакцию иммунитета на пересадку чужеродного органа", - заявила профессор UAB Джейми Лок, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые уже много лет работают над созданием технологий, которые позволяли бы безопасным образом пересаживать почки и другие органы тела свиней и прочих крупных животных в организм человека. Для этого ученые не только очищают клетки пересаживаемых органов от маркеров иммунной системы и древних ретровирусов, но и подбирают комбинации из препаратов-иммуносупрессантов, мешающих иммунитету пациента вызывать реакцию отторжения сразу после пересадки органа.

Два года назад ученым из UAB удалось успешно пересадить почку свиньи в организм пациента в состоянии клинической смерти, и затем повторить эту процедуру еще для трех подобных больных. Это позволило исследователям изучить, как различные комбинации подавляющих иммунитет препаратов влияли на работу пересаженных почек, и реакцию иммунитета на эти чужеродные органы.

Проведенные опыты показали, что лучше всего себя проявила комбинация из обычных иммуносупрессантов, применяемых при пересадке человеческих органов, и экулизумаба, лекарства от атипичного гемолитико-уремического синдрома, редкой почечной болезни. Экулизумаб предотвращает спонтанное появление тромбов в мелких кровеносных сосудах почек и других органов, которые, как обнаружили медики, являются одним из частых осложнений при ксенотрансплантации органов.

Сочетание экулизумаба и стандартных препаратов для пересадки органов позволило ученым избежать появления подобных осложнений на протяжении длительного времени, что дает надежду на безопасное осуществление процедуры ксенотрансплантации почек и в медицинской практике. Профессор Лок и ее коллеги надеются, что клинические испытания по использованию разработанного ими набора иммуносупрессантов начнутся уже в ближайшее время после получения разрешения от регулирующих органов.

О ксенотрансплантации

Межвидовую трансплантацию, в частности, пересадку органов тела животных в тело человека, долгое время осложняло отторжение чужеродных тканей иммунной системой. Биологи смогли решить эту проблему лишь в начале прошлого десятилетия, когда приспособили геномный редактор CRISPR/Cas9 для удаления генов, отвечающих за работу системы "свой - чужой".

Медики из США впервые использовали эти технологии в 2022 году для пересадки сердца свиньи в тело смертельно больного человека. Изначально ученые не фиксировали проблем в работе имплантированного сердца, однако через два месяца после операции 57-летний мужчина умер из-за реакции иммунной системы на трансплантированный орган свиньи. Его гибель заставила медиков начать поиски новых подходов по предотвращению отторжения при ксенотрансплантации.

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