Подобрано идеальное сочетание иммуносупрессантов для ксенотрансплантации

ТАСС, 25 января. Медики из США подобрали идеальную комбинацию лекарств, которая позволяет максимально безопасным образом подавить иммунитет пациента при проведении операций по ксенотрансплантации - пересадки органов животных человеку. Об этом сообщила пресс-служба Университета штата Алабама (UAB).

"Мы подобрали идеальный режим подавления иммунитета при проведении операций по пересадке почек свиней в организм человека. Оказалось, что комбинация из обычных иммуносупрессантов, применяемых при трансплантации органов человека, а также одного из лекарств для лечения редкой болезни почек, способна успешно подавлять начальную реакцию иммунитета на пересадку чужеродного органа", - заявила профессор UAB Джейми Лок, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые уже много лет работают над созданием технологий, которые позволяли бы безопасным образом пересаживать почки и другие органы тела свиней и прочих крупных животных в организм человека. Для этого ученые не только очищают клетки пересаживаемых органов от маркеров иммунной системы и древних ретровирусов, но и подбирают комбинации из препаратов-иммуносупрессантов, мешающих иммунитету пациента вызывать реакцию отторжения сразу после пересадки органа.

Два года назад ученым из UAB удалось успешно пересадить почку свиньи в организм пациента в состоянии клинической смерти, и затем повторить эту процедуру еще для трех подобных больных. Это позволило исследователям изучить, как различные комбинации подавляющих иммунитет препаратов влияли на работу пересаженных почек, и реакцию иммунитета на эти чужеродные органы.

Проведенные опыты показали, что лучше всего себя проявила комбинация из обычных иммуносупрессантов, применяемых при пересадке человеческих органов, и экулизумаба, лекарства от атипичного гемолитико-уремического синдрома, редкой почечной болезни. Экулизумаб предотвращает спонтанное появление тромбов в мелких кровеносных сосудах почек и других органов, которые, как обнаружили медики, являются одним из частых осложнений при ксенотрансплантации органов.

Сочетание экулизумаба и стандартных препаратов для пересадки органов позволило ученым избежать появления подобных осложнений на протяжении длительного времени, что дает надежду на безопасное осуществление процедуры ксенотрансплантации почек и в медицинской практике. Профессор Лок и ее коллеги надеются, что клинические испытания по использованию разработанного ими набора иммуносупрессантов начнутся уже в ближайшее время после получения разрешения от регулирующих органов.

О ксенотрансплантации

Межвидовую трансплантацию, в частности, пересадку органов тела животных в тело человека, долгое время осложняло отторжение чужеродных тканей иммунной системой. Биологи смогли решить эту проблему лишь в начале прошлого десятилетия, когда приспособили геномный редактор CRISPR/Cas9 для удаления генов, отвечающих за работу системы "свой - чужой".

Медики из США впервые использовали эти технологии в 2022 году для пересадки сердца свиньи в тело смертельно больного человека. Изначально ученые не фиксировали проблем в работе имплантированного сердца, однако через два месяца после операции 57-летний мужчина умер из-за реакции иммунной системы на трансплантированный орган свиньи. Его гибель заставила медиков начать поиски новых подходов по предотвращению отторжения при ксенотрансплантации.