Исследования доказали влияние электромагнитного излучения на органы млекопитающих

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета совместно с сотрудниками Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН в экспериментах на кроликах показали, что электромагнитное терагерцевое излучение вызывает изменения в структуре органов и тканей млекопитающих. Результаты работ могут найти применение в медицине и оценке параметров сотовой связи, рассказал ТАСС заведующий лабораторией ядерной и инновационной медицины (ЛЯИМ) Новосибирского государственного университета доцент Владимир Каныгин.

"До сих пор все исследования проводились исключительно на клетках и субклеточных структурах. Мы взяли животных и показали определенные органические изменения в ряде систем органов и в дальнейшем собираемся это направление развивать", - сказал Каныгин.

В пресс-службе вуза рассказали, что эксперименты проводились на источнике терагерцевого излучения - лазере на свободных электронах на базе центра коллективного пользования "Сибирский центр синхротронного и терагерцевого излучения". Эксперименты показали, что на организм кроликов оказали влияние все виды электромагнитных излучений.

"Мы обнаружили искомые изменения, даже несколько более обширные, чем ожидали. Удалось установить, что влияние всех видов электромагнитных излучений на организм и его ткани не проходит бесследно. Этот факт необходимо учитывать при разработке различного рода рекомендаций по безопасности и требований санэпидрежима работы с приборами, на которых мы, собственно, и проводили свои опыты. Результаты наших работ могут найти применение и при оценке параметров сотовой связи", - сказал Каныгин.

Уточняется, что зафиксированные нарушения были обратимыми и временными, за два месяца наблюдений параметры состояния кроликов, подвергнутых воздействию электромагнитного излучения, восстановились до первоначальных.

"Практическая значимость обусловлена важностью оценки влияния электромагнитного фона на функции организма. Все мы пользуемся сотовыми телефонами, находимся в непрерывном электромагнитном поле с меняющимися параметрами, а систематизированных исследований в этом направлении либо не ведется, либо же они обрывочны", - добавил ученый.

В дальнейшем разработки ученых позволят более предметно и комплексно подойти к изучению влияния электромагнитных волн на органы, ткани и системы организма человека.