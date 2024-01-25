В России разработали VR-программы, снижающие тревожность у студентов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали программы с элементами виртуальной реальности (VR), которые снижают тревожность и проявления депрессии у молодых пользователей. Результаты тестов с участием студентов подтвердили эффективность решения, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Сотрудники кафедры общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ под руководством профессора Владимира Селиванова испытали программу на 107 студентах российских вузов. Участники использовали одну из двух программ на основе VR-технологий, специально разработанных для расслабления и снижения тревожности за счет сочетания видеоряда, музыки и озвученного цифровым аватаром текста, посвященного способам коррекции эмоционального состояния.

"Результаты эксперимента выявили значимые различия в показателях по уровню тревожности до и после процедуры как у респондентов с изначально низким уровнем тревожности, так и у испытуемых, характеризующихся при первом срезе средней степенью выраженности этого признака. <…> Эти результаты свидетельствуют о потенциальной эффективности виртуальной реальности в работе с различными видами психических расстройств", - сообщили ТАСС в университете.

Ученые отдельно проанализировали влияние программы на 43 респондентов с выраженной депрессией. Взаимодействие с аватаром позволило повысить у участников исследования скорость анализа информации, внимательность и улучшить качество визуального обучения и функции рабочей памяти, пояснили в вузе.

"Исследования, проведенные нашей группой ученых, доказали, что симптомы депрессии значимо уменьшаются уже спустя 10 минут работы с аватаром. При использовании VR-технологий также может повыситься осведомленность респондента о симптомах, контроле депрессивных состояний и профилактике вследствие создания захватывающего опыта в среде без осуждения", - уточняет заведующий кафедрой общей психологии Института экспериментальной психологии МГППУ Владимир Селиванов, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Выводы исследователей могут способствовать расширению применения VR-технологий в диагностике и терапии психических расстройств. Результаты работы опубликованы в журнале "Экспериментальная психология".