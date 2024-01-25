Ученый назвал спекуляцией слухи о новой пандемии из-за освоения зоны вечной мерзлоты в РФ

ТАСС, 25 января. Заявления о начале новой пандемии из-за высвобождения вирусов в зоне вечной мерзлоты в Сибири являются спекуляцией. Вероятность развития новой пандемии гораздо выше из-за риска инфицирования вирусами, которые циркулируют среди животных, рассказал ТАСС заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков.

"Утверждения о том, что новая пандемия может случиться из-за вирусов, находящихся в зоне вечной мерзлоты в Сибири - это спекуляция. Вечная мерзлота есть не только в России, например, в Дании на острове Гренландия, или в США на полуострове Аляска, но эти ученые говорят именно про Сибирь и ее освоение. У нас сейчас с политической точки зрения идет борьба за арктический шельф и северный морской путь. Поэтому в рамках этой борьбы и придумывают всякие истории для того, чтобы взять что-то под свой контроль и кого-то ограничивать. Я вижу в этом просто попытку вторжения во внутренние дела нашей страны", - сказал он, отметив, что "с тем же успехом человек может столкнуться с неизвестными вирусами или микробами, вырубая леса в Амазонке, где никогда этого не делали, и во всех остальных местах, где не ступала нога человека".

По словам Дедкова, с научной точки зрения, гораздо большую опасность представляют вирусы, которые циркулируют в современных животных. "Например, какие-нибудь вирусы летучих мышей, которые проживают в зарослях Амазонки, о которых мы не знаем. При освоении таких территорий человеком возможны контакты с животными или продуктами их жизнедеятельности, которые несут риск инфицирования", - добавил он, подчеркнув, что вероятность такого развития событий на порядок выше, чем инфицирование вирусами из зоны вечной мерзлоты. "Что, собственно, мы могли наблюдать на примере эпидемии COVID-19, лихорадок Эбола, Марбург и так далее", - отметил эксперт.

Ученый также добавил, что скорее в вечной мерзлоте вероятен контакт с опасными бактериями, например, с возбудителем сибирской язвы, чем с вирусами. "Вирусы образовались после появления многоклеточных организмов и сами по себе не могут существовать, им нужен организм, в котором они будут размножаться", - отметил Дедков. Кроме того, дальние предки человека скорее всего, уже сталкивались с вирусами, которые находятся в вечной мерзлоте, и "прошли отбор на предмет выживаемости от этих вирусов. Поэтому <...> наша иммунная система [с большой долей вероятности] к этому готова", добавил он.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на европейских ученых сообщила, что исчезновение арктического морского льда повлечет за собой увеличение судоходного трафика и начало промышленного развития в зоне вечной мерзлоты в Сибири, а масштабные операции по добыче полезных ископаемых, как отмечает издание, приведут к высвобождению огромного количества патогенных микроорганизмов.

Изучение и контроль арктической зоны

Дедков рассказал, что в России уже существуют программы по изучению арктического региона. Например, много лет ежегодно в Санкт-Петербурге проводится Арктический форум, где в том числе обсуждаются вопросы биобезопасности в этом регионе. "Ученые занимаются мониторингом таяния льдов, изучают состав химических веществ, загрязняющих арктическую зону, и какие биологические объекты там можно обнаружить - бактерии, вирусы и так далее", - сказал он, отметив, что по арктической зоне ведется постоянная работа по линии разных заинтересованных министерств и ведомств.

"Роспотребнадзор со своей стороны тоже работает по вопросам биобезопасности арктической зоны. Мы там занимаемся мониторингом на постоянной основе. Никакой реальной угрозы для населения России не существует, все это находится под контролем и отслеживается", - сказал Дедков. Он также отметил, что у России хватает знаний, умений и технологий для того, чтобы обеспечить биологическую безопасность страны и защитить наше население от патогенов, которые потенциально могут выявить в арктической зоне и не только в ней.