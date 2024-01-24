В Воронеже создали прибор по принципу батарейки для оценки состояния мостов

ТАСС, 24 января. Датчик по принципу батарейки создали ученые Воронежского госуниверситета (ВГУ) для определения коррозии арматуры в бетоне. Прибор предназначен для оценки состояния мостов и промышленных конструкций, чтобы продлить их эксплуатацию без ремонта, рассказал ТАСС представитель кафедры физической химии ВГУ Дмитрий Шевцов.

"Мы в нашей лаборатории на кафедре физической химии занимаемся, в том числе разработкой метода для оценки скорости коррозии арматуры в бетоне. Мы предложили биметаллический пакетный датчик или датчик коррозии арматуры в бетоне и запатентовали его. Мы можем поместить датчик в железобетонную конструкцию на уровне залегания арматуры, подключить к нему устройство для измерения тока и оценить момент начала коррозии той скорости, которая опасна", - рассказал он.

По его словам, датчик создавался в лаборатории под руководством профессора ВГУ Ильи Зарцына с 2015 года для оценки состояния мостовых сооружений, объектов транспортной инфраструктуры, энергетики, градирен, промышленных предприятий. Шевцов сказал, что такие конструкции быстрее разрушаются от обработки против обледенения, промышленного выброса углекислого газа и так далее.

Собеседник агентства уточнил, что датчик позволяет оценить интенсивность коррозии, работает по принципу гальванического элемента или батарейки: разнородные пластины из двух металлов разделены слоем изолятора, а при контакте с коррозионной средой он сам генерирует ток. "Чем выше агрессивность среды, тем больше в нем сила тока. Датчик присоединяется к системе записи данных, которые можно сохранить. Так можно оценить начало отслоения бетона - до того момента, когда мы его увидим, и спланировать превентивные ремонтные мероприятия", - рассказал ученый.

Шевцов добавил, что по статистике коррозия арматуры является основной причиной разрушения железобетонных конструкций. "Если заблаговременно обнаружить, что процесс коррозии начался - а на начальном этапе он визуально не проявляется - и принять меры по предупредительному ремонту, изолировать, оградить от контакта с агрессивным воздействием и так далее, то затраты будут существенно ниже капитального ремонта, когда бетон уже разрушается, снижается несущая способность, объект приходится выводить из эксплуатации", - сказал он.

Воронежский госуниверситет является одним из старейших и крупнейших вузов Черноземья, в 2018 году ему исполнилось 100 лет, в вузе на 18 факультетах учатся более 21 тыс. студентов.