Истощение грунтовых вод в XXI веке ускорилось в 30% водоносных комплексов

ТАСС, 24 января. Международный коллектив климатологов всесторонне изучил изменения в состоянии более 1,7 тыс. водоносных комплексов, крупных резервуаров грунтовых вод, и пришел к выводу, что истощение примерно трети из них резко ускорилось в текущем столетии. Об этом сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Санта-Барбаре (UCSB).

"Ученые провели пока самый детальный и всесторонний анализ состояния водоносных комплексов на глобальном уровне. Проведенные ими расчеты указывают на то, что уровень воды падает в 71% резервуаров грунтовых вод, причем в трети из них скорость сокращения запасов влаги значительным образом ускорилась в текущем столетии", - говорится в сообщении.

Группа климатологов под руководством доцента UCSB Скотта Ясечко сделала соответствующий вывод при изучении сведений, собранных в результате наблюдений за состоянием свыше 1,7 тыс. водоносных комплексов, расположенных на всех континентах Земли, кроме Антарктиды. Ученые объединили и проанализировали данные, полученные при помощи 170 тыс. измерительных колодцев, расположенных на территории 40 стран-участниц ООН.

Эти сведения исследователи сопоставили с замерами, которые проводились в последние десятилетия при помощи двух гравиметрических орбитальных зондов GRACE, способных отслеживать колебания в уровне грунтовых вод на уровне отдельных регионов континентов и всей Земли в целом. В результате этого ученые получили серию карт планеты, отражающих, как менялся уровень грунтовых вод в текущем столетии.

Последующее сравнение этих карт показало, что уровень грунтовых вод быстро падает, со скоростью в 0,1 метра в год и выше, на территории 36% водоносных комплексов, причем в 12% из них этот показатель достигает более 0,5 метра в год. По сравнению с концом XX века, уровень грунтовых вод начал быстрее понижаться в текущем столетии в 30% резервуаров, что особенно характерно для засушливых регионов Земли с интенсивным земледелием, таких как Калифорния, а также некоторые области в Индии и Иране.

При этом ученые зафиксировали положительные изменения в других областях планеты, в том числе в Саудовской Аравии, Таиланде и других странах Азии, где уровень грунтовых вод вырос, а не упал за последние два-три десятилетия, после принятия мер, нацеленных на экономию водных ресурсов. Этот рост дает надежду на то, что истощение грунтовых вод можно будет остановить при помощи социально-экономических мер и инвестиций в инфраструктуру, считают исследователи.

Главная угроза для выживания человечества

По оценкам экспертов ООН, одной из самых больших угроз для человечества является феномен сверхбыстрого истощения запасов грунтовых вод. Он связан с тем, что люди извлекают значительно больше воды из половины известных артезианских скважин, чем в них поступает влаги из различных природных источников. Особенно тяжелой эта ситуация выглядит в Саудовской Аравии и Индии, где коллапс грунтовых вод уже наступил или наступит в ближайшее время.