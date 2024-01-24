Блокчейн приспособили для изучения процесса химической эволюции жизни

ТАСС, 24 января. Международный коллектив химиков разработал подход, который позволяет использовать блокчейновые базы данных для изучения того, как протекала химическая эволюция жизни на Земле. Проведенные при их помощи расчеты поставили под сомнение гипотезу о важной роли самокопирующихся молекул в эволюции земной жизни на ранних этапах этого процесса, пишут ученые в статье в научном журнале Chem.

"Можно сказать, что мы изучили все возможные комбинации реакций, которые могли протекать на ранней Земле. Оказалось, что способные к самокопированию системы очень редко появлялись на Земле до того, как возникли первые сложные молекулярные структуры. По всей видимости, это умение возникло на значительно более поздних стадиях эволюции жизни", - заявил профессор южнокорейского Национального института науки и технологий (Ульсан) Бартош Гжибовский, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Ученые совершили это открытие при помощи созданного ими алгоритма на базе технологий блокчейна. Он позволяет в полностью автоматическом режиме воспроизводить те реакции, которые могли происходить на ранней Земле с участием метана, воды, аммиака и прочих простых молекул, а также более сложных органических соединений, возникших из этих примитивных компонентов в ходе химической эволюции жизни.

Для проведения таких расчетов требуется огромное множество вычислительных ресурсов, которые ученые смогли заполучить при помощи сети распределенных вычислений NOEL, созданной на базе блокчейна. Ее участники помогли ученым изучить более 4,9 млрд реакций и свойства свыше 3,7 млрд молекул, которые могли в теории участвовать в зарождении жизни на разных этапах ее химической эволюции.

Эти расчеты, как отмечают исследователи, помогли воспроизвести ключевые цепочки реакций, связанные с обменом веществ, синтезом аминокислот и сахаров, а также с другими химическими процессами, вовлеченными в жизнедеятельность клеток. При этом лишь исчезающе малая доля изученных при помощи блокчейна реакций была связана с процессом самокопирования органических молекул.

В прошлом ученые считали, что обретение молекулами способности к самокопированию было ключом к появлению первых живых существ, которые предположительно состояли из самокопирующихся РНК-молекул. Результаты работы блокчейна показывают, что подобные реакции не играли существенной роли на первых этапах эволюции жизни, что ставит эту гипотезу под сомнение, подытожили исследователи.

О блокчейнах

Блокчейны представляют собой особые базы данных, каждый блок в которых связан со всеми другими и не может быть подделан или изменен за счет применения различных криптографических алгоритмов для защиты информации. Первые блокчейны были созданы для обеспечения работы криптовалют, однако впоследствии их применение расширилось, в результате чего они начали использоваться как в коммерческих, так и государственных структурах.