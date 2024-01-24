Федеральный вуз в Поморье разрешил до 40% диплома писать при помощи ИИ

АРХАНГЕЛЬСК, 24 января. /ТАСС/. Северный (Арктический) федеральный университет в Архангельске утвердил предельный процент текста, который может сгенерировать искусственный интеллект при написании выпускных квалификационных работ. Как рассказала ТАСС проректор по образовательной деятельности САФУ Людмила Морозова, нейросетью может быть сделано не более 40% диплома.

"В САФУ утвердили пороговый процент текста, сгенерированного нейросетью для выпускных квалификационных работ. Не более 40%. Это наш локальный документ. Мы сделали его для того, чтобы предупредить выпускника, чтобы он знал, что их через эту систему будут проверять", - сказала Морозова.

Проректор отметила, что студенты уже активно используют нейросети в учебной деятельности при написании работ. 40%, по словам Морозовой, определили, посмотрев документы ведущих, в том числе зарубежных вузов. Для подсчета также использовали такую формулу: в экспериментальной ВКР обычно около 40% - это введение, обзор литературы и заключение. "Это как раз то, что может сгенерировать Сеть. А саму экспериментальную часть Сеть не придумает", - пояснила она.

Самостоятельность работы

От показателя 40% может отталкиваться и руководитель диплома, чтобы порекомендовать студенту дополнительно поработать над текстом. Комиссия на защите диплома, увидев, что большая часть работы сгенерирована ИИ, может задать больше уточняющих вопросов, чтобы понять, насколько студент ориентируется в материале. "Основная задача защиты - убедить комиссию, что ты понимаешь то, о чем ты написал, свободно ориентируешься в теме. И у нас в университете есть случаи, когда студент, не набравший нужный процент оригинальности блестяще защищался", - добавила Морозова.

Собеседница агентства сказала, что в дальнейшем процент может быть пересмотрен как в сторону смягчения, так и ужесточения. "Нужно наработать опыт", - резюмировала она.

Как ранее сообщал ТАСС, в августе 2023 года Московский городской педагогический университет заявил о решении позволить студентам использовать технологии ИИ, в том числе чат-боты, при подготовке ВКР. Однако заимствованную таким способом информацию авторы должны будут самостоятельно анализировать и перерабатывать. Эксперты считают, что написанные с помощью ИИ выпускные работы требуют детальной проверки. Директор направления "Развитие на основе данных" Университета - 2035 Андрей Комиссаров, в частности, считает, что использование таких технологий закономерно и правильно, но особое внимание нужно уделять тому, насколько студент сам понимает тему.

Морозова отметила, что современные программы антиплагиата умеют выявлять фрагменты текста, сформированные ИИ. "Сейчас "Антиплагиат" показывает, в том числе страницы, которые сгенерированы нейросетью. Да, еще пока криво, но сейчас это будут все оттачивать", - сказала она. Проректор резюмировала, что причины создания регламента три: выпускники должны ориентироваться в требованиях, преподаватели смогут аргументировать студенту необходимость самостоятельной работы. "И третье - это ответственность университета перед работодателем. Одна из компетенций, которую должен сформировать вуз при обучении - способность самостоятельно выполнять работу, и мы, выдавая диплом, это подтверждаем", - сказала она.