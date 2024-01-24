В Тюмени в межвузовском кампусе намерены выращивать клетки и разрабатывать импланты

ТЮМЕНЬ, 24 января. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного медицинского университета (ТМУ) в межвузовском кампусе, который построят в 2028 году в Тюмени, займутся регенеративной медициной и созданием имплантов. Об этом сообщил журналистам на открытии молодежной научно-исследовательской лаборатории "Морфолаб" ТМУ руководитель лаборатории Евгений Новиков.

24 января в вузе открылась первая молодежная научно-исследовательская лаборатория "Морфолаб", доступная для студентов всех уровней подготовки. В лаборатории будут заниматься исследованиями, которые лягут в основу проектов, реализующихся в межуниверситетском кампусе.

"В данной лаборатории - база исследовательская, кампус - это все-таки в большей степени уже работа с этими клетками, здесь мы видим, наблюдаем, констатируем факты, и на основании этого делаем какие-то выводы. Если же мы говорим о кампусе, то это в первую очередь уже выращивание клеток, это банк стволовых клеток в криохранилище и уже разработка каких-то определенных имплантов, препаратов и так далее. Без того, что мы будем делать здесь, этого сделать физически невозможно", - сказал он.

Новиков добавил, что в вузе уже начал реализовываться проект профессора кафедры гистологии Владимира Шидинина и команды студентов ТМУ по регенерации кожи и разработке импланта. Кроме этого, на сегодняшний день в молодежной лаборатории проходят исследования клеток в гипоксии в условиях холода, в том числе в районах Крайнего Севера, и по изучению процесса от зарождения клетки до развития патологии.

Как отметил ректор Тюменского медуниверситета Иван Петров, в последнее время ученые совершают научные открытия именно в межуниверситетских и междисциплинарных командах. "Мы надеемся встроиться в такую межвузовскую исследовательскую сеть, в том числе и в нашем регионе, потому что медицина без исследований в других областях, без биологии, без искусственного интеллекта, без инженерных разработок, которые в других университетах осуществляются, - трудно себе представить междисциплинарность, именно на это мы делаем ставку", - добавил он.

Межвузовский кампус в Тюмени реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты", курируемого Минобрнауки России. Проект кампуса предполагает строительство 10 объектов, среди которых учебно-лабораторный комплекс, технопарк, центр поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центр, четыре общежития и гостиница. Их общая площадь - более 167 тыс. кв. м. Кампус вместит почти 5 тыс. студентов. Строительство планируется начать в 2025 году. В 2028 году объект будет введен в эксплуатацию, бюджет проекта составит 32 млрд рублей.