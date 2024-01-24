"Перепрограммированные" Т-клетки замедлили развитие ожирения у мышей

ТАСС, 24 января. Биологи обнаружили, что аналог "перепрограммированных" Т-клеток, используемых для иммунотерапии рака, можно применять для долговременной защиты организма от развития ожирения и связанных с ним метаболических нарушений. Результаты опытов на модельных животных были представлены в статье в научном журнале Nature Aging .

"Мы создали модифицированную CAR-T-терапию, которая избирательно уничтожает определенные типы престарелых клеток в организме человека или животных на протяжении очень длительного времени. Эта терапия замедлила одряхление тела пожилых грызунов, а также защитила молодых мышей от развития метаболических нарушений и развития ожирения при высококалорийном питании", - пишут исследователи.

Такая терапия была разработана группой американских и немецких молекулярных биологов под руководством доцента Лаборатории Колд-Спринг-Харбор (США) Корины Амор. Она представляет собой модифицированную версию популярной формы CAR-T-иммунотерапии рака, которая сейчас активно используется для лечения миеломы, лейкемии и большого числа других типов опухолей.

В ее рамках медики извлекают из тела пациента большое число Т-клеток, особым образом перепрограммируют их и возвращают в организм больного. В результате этого иммунные клетки начинают распознавать определенные рецепторы на поверхности опухолевых клеток и уничтожать их. Амор и ее коллеги задумались, можно ли таким же образом бороться не только с опухолями, но и с престарелыми клетками, которые мешают нормальной работе всех органов тела человека и других млекопитающих.

Иммунотерапия для лечения ожирения

Руководствуясь подобными соображениями, ученые "перепрограммировали" Т-клетки таким образом, что они начали распознавать молекулы белка CD87, одного из клеточных рецепторов, который вырабатывается престарелыми клетками и отсутствует на поверхности здоровых клеток. Используя эту форму CAR-T-терапии, ученые проверили, как она повлияет на жизнь и здоровье молодых и пожилых мышей, питавшихся нормальной и высококалорийной пищей.

Последующие наблюдения показали, что избирательное уничтожение клеток с большим числом рецепторов CD87 не только замедлило одряхление тела у пожилых грызунов на протяжении очень длительного времени, но и защитило молодых мышей от быстрого развития ожирения, а также связанных с ним метаболических нарушений. Это было связано с тем, что Т-клетки значительно улучшили работу печени, поджелудочной железы и других органов, связанных с обменом веществ.

Как отмечают ученые, результаты этих опытов свидетельствуют в пользу популярной гипотезы о том, что ожирение ускоряет старение многих внутренних органов тела человека и других млекопитающих, что и приводит к развитию диабета второго типа и других проблем с обменом веществ. Т-клеточная терапия позволяет замедлить этот процесс, что предотвращает развитие сбоев в работе метаболизма и замедляет набор лишнего веса и у молодых, и у пожилых индивидов, подытожили исследователи.