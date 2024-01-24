Трое молодых ученых из "Сколтеха" получили премии правительства Москвы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Трое научных сотрудников "Сколтеха" - Аркадий Абдурашитов, Павел Прошин и Дмитрий Красников получили премии правительства Москвы для молодых ученых за разработки, связанные с развитием аддитивных технологий и углеродных наноматериалов. Лауреаты премии получат денежное вознаграждение в размере 2 млн рублей, сообщила пресс-служба "Сколтеха" (входит в группу ВЭБ.РФ).

"Научный сотрудник Аркадий Абдурашитов и аспирант Павел Прошин получили признание в номинации "Фармацевтика, медицинское оборудование и материалы". Старший преподаватель Дмитрий Красников стал одним из победителей в номинации "Химия и науки о материалах", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, Абдурашитов и Прошин совместно работают над созданием гибких полимерных пленок, содержащих в себе различные лекарства и способных постепенно высвобождать их молекулы. Покрытия из подобных пленок будут наноситься на протезы и медицинские приборы, что позволит врачам значительно снизить риск развития послеоперационных осложнений и вероятность появления системных побочных эффектов.

В свою очередь, Красников и его коллеги из Центра фотоники и фотонных технологий "Сколтеха" внесли большой вклад в разработку новых подходов по оптимизации свойств углеродных нанотрубок и других наноматериалов, а также в разработку новых технологий их производства. По словам Красникова, результаты этих исследований помогут создать "прочный фундамент для создания широкого спектра устройств на основе углеродных нанометариалов".

В этом году Правительство Москвы вручило молодым ученым 50 премий за фундаментальные и прикладные научные исследования в области естественных, технических и гуманитарных наук. При рассмотрении кандидатов комиссия учитывала научную значимость результатов работы, ее актуальность и новизну, оригинальность предложенных решений, инновационную перспективу результатов.