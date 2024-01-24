В Институте общей генетики РАН сменился руководитель

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назначил исполняющим обязанности директора Института общей генетики РАН имени Н. И. Вавилова доктора биологических наук Андрея Мисюрина. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. Кандидатура нового руководителя была согласована с Российской академией наук", - отметили в пресс-службе.

Ранее должность директора ИОГен РАН занимал Александр Кудрявцев. Как сообщал ТАСС, в центре внимания общественности Кудрявцев оказался в связи с выступлением на проходившей 14-15 марта 2023 года III научно-богословской конференции "Бог - человек - мир". В его докладе содержались утверждения, что причиной многих генетических болезней человека являются грехи, в том числе первородный грех.

Решение о расторжении трудового договора с прежним директором было принято Минобрнауки накануне, 23 января, и согласовано с РАН, отметили в пресс-службе министерства.