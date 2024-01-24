В КНР выяснили, что Тибет заселили 50 тыс. лет назад

ПЕКИН, 24 января. /ТАСС/. Цинхай-Тибетское плато, известное также как "крыша мира", было заселено по меньшей мере 50 тыс. лет назад. Об этом, как сообщает агентство Xinhua, свидетельствуют результаты изучения материалов раскопок в пещере Мелонг Тагпхуг в округе Нгари (Тибетский автономный район КНР).

Ранее считалось, что люди появились в этом высокогорном регионе с суровыми природными условиями около 40 тыс. лет назад.

Археологи из Института охраны культурных реликвий Тибета и Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии при Китайской академии наук за шесть лет раскопок обнаружили на площади свыше 1 тыс. кв. м более 10 тыс. артефактов, включая изделия из камня, кости и бронзы, керамическую утварь, растительные остатки. Они датируются периодом от палеолита до раннего железного века.

Как сообщил представитель Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Чжан Сяолинь, древнейшие культурные объекты в пещере были созданы более 53 тыс. лет назад, а возможно, даже 80 тыс. лет назад.

Кроме того, в пещере обнаружены наскальные рисунки с вертикальными полосами и человеческими фигурами, нарисованными красной охрой.

Согласно исследованию, пещера была заброшена из-за климатических факторов или обвалов, затем она снова была заселена в более поздний период.

В пещере были раскопаны культурные слои разных периодов, что позволяет делать выводы о попытках людей приспособиться к жизни в экстремальных условиях на высоте около 4,7 тыс. м над уровнем моря. Ученые также получили сведения о миграциях древних людей в этих местах и о формах их социальной организации.