В Новосибирске создали платформу для распознавания и анализа микроскопических объектов

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета создали онлайн-платформу для автоматического анализа микроскопических изображений с применением методов глубокого машинного обучения и искусственного интеллекта. Сервис позволяет распознавать на снимках и анализировать наночастицы, микроорганизмы, клетки, семена растений для исследований в сфере микроскопии, материаловедения и фармакологии, сообщает пресс-служба вуза.

"Облачные сервисы, размещенные на платформе iOk, избавят исследователей в сфере микроскопии, материаловедения, фармакологии от рутинной работы по подсчету и определению параметров объектов на изображениях. Также они найдут применение в промышленности и строительстве", - говорится в сообщении.

Сервисы способны работать со снимками с электронных микроскопов и обычными фотоснимками и видеозаписями с цифровых камер. Они распознают различные объекты: наночастицы, микроорганизмы, клетки, семена растений, а также более крупные объекты - животных, растения, различные детали, транспортные средства и многое другое. Также проводится анализ параметров распознанных объектов - количество, размеры, площадь и концентрация.

Платформа объединяет три сервиса: универсальный телеграм-сервис для обучения нейронной сети, сервис для распознавания многочисленных однородных объектов различного характера и сервис для автоматического распознавания обученной нейронной сетью наночастиц на изображениях сканирующей зондовой микроскопии и электронной микроскопии.

Для глубокого машинного обучения ученые разместили более 5 тыс. объектов и на них обучили нейронную сеть, работающую на сервере Института интеллектуальной робототехники НГУ. Подход был распространен и на анализ данных электронной микроскопии.