В Bulletin of the Atomic Scientists сочли недостаточными усилия для устранения угроз миру

ВАШИНГТОН, 23 января. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Ученые отмечают некоторый прогресс в устранении угроз для существования человечества, но предпринимаемых усилий пока недостаточно. Об этом заявила ТАСС президент американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists) Рейчел Бронсон.

Ранее Бронсон сообщила на видеоконференции, что ученые приняли решение не переводить в этом году стрелки на символических Часах Судного дня, впервые появившихся в 1947 году на обложке Bulletin of the Atomic Scientists. Годом ранее они были переведены на 10 секунд ближе к полуночи главным образом из-за ситуации вокруг Украины. Часы по-прежнему показывают 90 секунд до "ядерной полуночи", это ближе, чем когда-либо.

По словам Бронсон, решение сохранить в этом году положение стрелок на прежних значениях продиктовано тем, что "конфликты по всему миру несут риски ядерной эскалации, климатические изменения уже провоцируют смерть и разрушения, а разрушительные технологии, такие как ИИ (искусственный интеллект - прим. ТАСС), и биологические исследования развиваются быстрее, чем защитные меры".

"По всем этим вопросам наблюдается некоторый прогресс, начиная ранней стадией ядерной дипломатии между США и Китаем и заканчивая рекордными инвестициями в возобновляемые [источники энергии] и возникновением на национальном и международном уровне нормативной базы в сфере технологий, таких как ИИ, и биологических исследований", - заявила Бронсон. "Но ни на одном [из этих направлений] усилия не предпринимаются достаточно быстро", - констатировала президент авторитетного издания.

Бронсон отметила, что, несмотря на то что с 2010 года стрелки Часов Судного дня не отводились назад от "ядерной полуночи", за более чем 70-летнюю историю существования часов это происходило "много раз". Так, она напомнила, что в 1991 году на волне оптимизма, возникшего после окончания холодной войны, стрелки были отведены дальше всего - на 17 минут от полуночи. "Это демонстрирует, что мы можем принимать решения, которые послужили бы снижению рисков по всему миру", - заключила она.

Bulletin of the Atomic Scientists был основан учеными, участвовавшими в начале 1940-х годов в проекте "Манхэттен" по созданию ядерного оружия. Осознав последствия американских атомных бомбардировок Японии, они стали пацифистами. Журнал издается с 1945 года в Чикагском университете.