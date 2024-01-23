В Калининграде начался прием заявок на конкурс научных разработок для нужд региона

КАЛИНИНГРАД, 23 января. /ТАСС/. Прием заявок на ежегодную региональную премию "Эврика" в сфере научных разработок для нужд региона начался в Калининградской области, он продлится до 1 марта, сообщила пресс-служба областного правительства.

"В Калининградской области стартовал прием заявок на премию "Эврика". Ежегодно этой наградой отмечаются самые яркие и полезные для региона научные разработки калининградцев. К общественному признанию прилагается денежное вознаграждение: каждый обладатель премии, а им может быть как один человек, так и коллектив, получает по полмиллиона рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ежегодно премию получают несколько работ, которые внесли вклад в развитие науки и образования, промышленности и других отраслей хозяйствования региона, оказали значительное влияние на совершенствование производства и управления. В 2023 году тройка лучших была выбрана из 12 заявок, и впервые, помимо калининградских вузов, соискателями премии стали производственные компании региона: "Экопэт" и ОКБ "Факел". Оба наукоемких проекта от предприятий: двигательная установка для наноспутников и инновационный термопластик получили премию "Эврика". Наградой в 2023 году была также отмечена работа "Комплексная переработка покровных тканей гидробионтов" от ученых Калининградского государственного технического университета.

"Эврика" стала одним из региональных мероприятий Десятилетия науки и технологий, а кроме того, содействует реализации задач национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом РФ, отмечается в сообщении.