У женщин с аутизмом необычно часто происходят преждевременные роды

ТАСС, 23 января. Японские медики выяснили, что женщины с аутистическим спектром развития примерно на 16-49% чаще переносят преждевременные роды, чем это случается с их сверстницами без подобных особенностей в работе нервной системы. Это следует учитывать врачам, наблюдающим за беременными, пишут ученые в статье в журнале JAMA Network Open.

"Проведенные нами наблюдения указывают на то, что наличие аутистических черт поведения у беременных ассоциируется с повышенным риском развития осложнений при родах, в том числе с ранними и очень ранними родами. Эти риски следует учитывать при проведении дородовых наблюдений за здоровьем женщины и ее будущего ребенка", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа японских медиков под руководством ведущего научного сотрудника Национального центра глобального здравоохранения и медицины (Токио) Марико Хосозавы при изучении данных, собранных при наблюдениях за здоровьем свыше 87 тыс. беременных японок в промежутке между 2011 и 2014 годами. Все участницы эксперимента согласились пройти всестороннее обследование для выявления факторов, влияющих на развитие осложнений при родах.

В число этих проверок входили стандартизированные тесты на наличие склонности к аутистическим формам поведения, которые были выявлены у 2,3 тыс. участниц наблюдений. Ученые воспользовались этой возможностью для изучения того, как наличие такой особенности в работе мозга влияло на характер развития плода и вероятность появления различных осложнений и проблем при родах.

Проведенный исследователями анализ показал, что женщины с аутизмом в среднем значительно чаще рожали детей раньше срока, чем это происходило с их сверстницами без подобных особенностей в работе нервной системы. В частности, они на 16% чаще остальных женщин переживали обычные преждевременные роды, а частота самой ранней формы преждевременных родов для них была на 49% выше нормы.

Помимо преждевременных родов, наличие расстройств аутистического спектра у женщин также на 11% повышало вероятность того, что их дети будут обладать необычно малым весом для их внутриутробного возраста. Существование этих закономерностей, как считают ученые, необходимо учитывать врачам при наблюдениях за беременными и при проработке мер, нацеленных на защиту здоровья будущих матерей и их детей.