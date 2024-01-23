Ученые не стали переводить стрелки "Часов Судного дня"

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Стрелки на символических "Часах Судного дня", впервые появившихся в 1947 году на обложке журнала "Бюллетень ученых-атомщиков", по-прежнему показывают 90 секунд до "ядерной полуночи". Об этом заявила на видеоконференции президент журнала Рейчел Бронсон.

Годом ранее "Часы Судного дня" были переведены на 10 секунд ближе к полуночи главным образом из-за ситуации вокруг Украины, это ближе, чем когда-либо. В 2024 году ученые приняли решение не переводить их. При этом, по словам Бронсон, украинский кризис "по-прежнему представляет угрозу ядерной эскалации", а обострение палестино-израильского конфликта "дает представление об ужасах современной войны даже без ядерной эскалации".

Бронсон подчеркнула, что решение не переводить стрелки "Часов Судного дня" не свидетельствует о стабильности в мире. "Напротив, это служит правительствам и сообществам по всему миру предупреждением о необходимости действий", - заявила она.