Связанная с болезнью Альцгеймера мутация ускоряет развитие атеросклероза

ТАСС, 23 января. Медики обнаружили, что связанная с болезнью Альцгеймера мутация APOE4 также способствует ускоренному развитию атеросклероза в средние годы жизни, тогда как другая вариация этого же гена APOE2, наоборот, снижает риск развития и той, и другой болезни. Об этом сообщила пресс-служба испанского Национального центра исследований сердца и сосудов имени Карлоса III (CNIC).

"Данное открытие улучшит нашу способность прогнозировать развитие болезней сердца и сосудов и заблаговременно принимать профилактические меры для снижения их риска развития. Это в особенности важно делать на первых фазах развития атеросклероза и других нарушений в работе системы кровообращения", - заявила научный сотрудник CNIC Катарина Перейра, чьи слова приводит пресс-служба центра.

Ученые совершили это открытие в ходе анализа данных, которые были собраны в рамках мониторингового проекта PESA, нацеленного на выявление ранних признаков развития атеросклероза. В этой инициативе участвуют более 4 тыс. жителей Испании в возрасте от 40 до 54 лет, согласившихся на всесторонние наблюдения за состоянием их кровеносной системы и органов на протяжении двух десятилетий.

В рамках этих наблюдений ученые отслеживали то, какие жизненные и генетические факторы влияют на уровень вредных и безопасных форм холестерина в кровотоке, а также на вероятность и скорость развития атеросклероза и связанных с ним нарушений в работе сердца и сосудов. Анализируя эти данные, ученые обнаружили, что одним из самых значимых факторов риска в развитии атеросклероза было то, носителем какой вариации гена APOE, связанного с болезнью Альцгеймера, были участники PESA.

В частности, исследователи выяснили, что повышающая вероятность развития деменции вариация этого гена, APOE4, также на 24% повышала риск развития атеросклероза в средние годы жизни. В свою очередь, вариация APOE2, ассоциирующаяся с пониженным риском развития болезни Альцгеймера, уменьшала риск развития атеросклероза на 46-51%, а также на 38-47% снижала вероятность появления холестериновых бляшек на стенках коронарной и сонной артерий.

Как предполагают ученые, благотворный эффект от APOE2 связан с тем, что в кровотоке носителей этой вариации гена наблюдается относительно низкая концентрация опасных форм холестерина (LDL), а также при этом их организм необычно хорошо подавляет воспаления и спонтанное тромбообразование. Учет этих особенностей носителей разных вариаций гена APOE поможет медикам подбирать наиболее эффективные методы профилактики и болезни Альцгеймера, и атеросклероза, подытожили ученые.