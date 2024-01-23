Специалисты РФ усовершенствовали систему управления двигателями в беспилотниках

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали стартер-генератор для запуска двигателя в беспилотнике, который более устойчив к поломкам за счет отсутствия способных выйти из строя датчиков. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Стартер-генераторы отвечают за запуск двигателя для последующей генерации энергии. Поломка даже одного из используемых ими датчиков из-за повреждения, перегрева или замыкания может привести к аварии или дорогостоящему ремонту. Авторы работы усовершенствовали систему синхронного двигателя с постоянными магнитами, объединив в стартер-генераторе две функции - запуска двигателя и генерации энергии. Сенсоры в нем исследователи заменили на более стабильный элемент - нечеткий регулятор.

"Разработанный учеными ПНИПУ стартер-генератор для БПЛА способен работать сразу в двух режимах - запускать двигатель и генерировать электроэнергию для зарядки аккумулятора и питания электрических систем. Замена датчиков мотора на нечеткий регулятор делает систему более надежной. Даже при изменяющихся условиях нагрузки и параметров двигателя устройство обладает высокой точностью, что повышает надежность беспилотников", - уточнили в вузе.

Синхронные двигатели используются в основе беспилотников, самолетов, автомобилей, самокатов и другой техники. Новый подход позволит продлить срок их службы, считают авторы.

"Для запуска [усовершенствованного] двигателя используется драйвер, в это время все электричество поступает от аккумулятора. Затем переключатель отключает аккумулятор и драйвер, начинает работать генератор. Он преобразует механическую энергию вращающегося двигателя в электрическую. Объединение двух режимов в одном устройстве позволяет достичь высокой энергетической эффективности и компактности", - говорится в сообщении.

Работа проведена в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".