Bloomberg: Samsung разработает неинвазивный датчик для отслеживания уровня сахара в крови

НЬЮ-ЙОРК, 23 января. /ТАСС/. Компания Samsung разрабатывает датчик для мониторинга уровня сахара в крови и артериального давления, который можно будет использовать без осуществления прокола кожного покрова. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на вице-президента компании Хон Пака.

"Если мы сможем непрерывно измерять кровяное давление и уровень сахара в крови, мы окажемся в совершенно иной ситуации. <...> Мы вкладываем в это значительные средства", - рассказал бизнесмен в интервью агентству. Хон Пак не стал раскрывать конкретные сроки появления обеих функций, но подчеркнул, что сенсор "появится на рынке в той или иной форме в течение пяти лет".

Ранее Samsung анонсировал выпуск нового устройства, смарт-кольца Galaxy Ring, при разработке которого, как ожидается, будет сделан акцент на мониторинге здоровья пользователей.