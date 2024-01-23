В Петербурге научились импортозамещать сложнейшие детали на 3D-сканере

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" успешно отработали технологию обратного инжиниринга сложных компонентов для зарубежного оборудования. Детали даже самой сложной конструкции можно будет воспроизвести с помощью 3D-сканера, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"По словам руководителя лаборатории, теперь они могут оцифровывать объекты даже самой сложной конструкции и переводить их в рабочие чертежи. А далее уже на их основе изготавливать подобного рода запчасти для любых промышленных машин отечественных производителей", - рассказали в пресс-службе.

Технологический цикл был отработан на западном компоненте сложной ассиметричной формы, который обеспечивал работу импортной машины для промышленного смешивания полимеров. Особенности подобных деталей затрудняют их копирование и воспроизводство обычными методами, что требует применения передовых цифровых решений.

"Специалисты одного из петербургских предприятий обратились к нам с просьбой помочь воспроизвести запчасть производственной машины для смешивания полимеров. Они предоставили нам образец этой поврежденной детали, которая пришла в негодность. Использовав специальный 3D-сканер и метод обратного инжиниринга, мы создали трехмерную компьютерную модель по уже существующему образцу, а также сделали точную копию запчасти из нержавеющей стали", - пояснил агентству руководитель лаборатории "ЛЭТИ ЛазерЛаб" профессор кафедры фотоники "ЛЭТИ" Вадим Парфенов.

Копия запчасти, которую ученые ЛЭТИ смогли создать по оригинальному образцу, была передана специалистам для использования в работе промышленной машины. Также им переданы чертежи, которые они в дальнейшем смогут использовать для создания дополнительных копий этой запчасти.

Опытно-конструкторские работы проводились в лаборатории специалистами лазерных технологий "ЛЭТИ ЛазерЛаб", которую запустили в рамках программы развития СПбГЭТУ "ЛЭТИ" "Приоритет - 2030".