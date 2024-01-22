В Петербурге создали систему сканирования пространства для поиска пропавших людей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Ученые университета ИТМО разработали высокоскоростную систему сканирования пространства для охраны территорий и поиска пропавших людей. Она эффективнее и дешевле существующих аналогов, сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые ИТМО разработали систему сканирования, которая каждые две секунды, выделяя объекты разных температур, формирует тепловизионную панораму окружения с высоким разрешением. В отличие от аналогов разработка быстрее сканирует пространство, при этом имеет надежную и недорогую в серийном производстве конструкцию. Устройство можно использовать для охраны инфраструктуры, отслеживания водных, наземных и воздушных видов транспорта, а также поиска пропавших людей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент обнаружить объекты, которые не видны человеческому глазу, позволяют тепловизоры с помощью разницы в температуре. Однако чем шире угол обзора данного устройства, тем ниже его разрешение и способность обнаруживать объекты на большом расстоянии, поэтому для мониторинга обширных территорий устанавливают несколько тепловизоров, что существенно усложняет наблюдение и увеличивает стоимость. Еще один способ расширить область обзора - последовательно наводить один тепловизор на интересующие объекты. Но в таком случае оператор рискует упустить важное происшествие.

Новая система

Чтобы решить проблему, ученые ИТМО разработали систему высокоскоростного панорамного сканирования с накоплением сигнала "Гировизор-Т". Для работы нужен всего один тепловизор, который при помощи оптико-механической системы непрерывно просматривает окружающую обстановку. Разработка спроектирована для работы с доступными тепловизорами и может долго работать в непрерывном режиме без технического обслуживания.

По данным пресс-службы, разработка сканирует пространство с рекордной в сравнении с аналогами скоростью - до 17 кадров в секунду, и за две секунды формирует панораму в высоком разрешении - 12,5 тыс. на 370 пикселей. Все это достигается практически без паразитных вибраций механической части устройства и низком энергопотреблении - не более 10 ватт. На мониторе компьютера можно рассмотреть круговую панораму и выделить отдельные зоны, активировать детектор движения.

"Наша система максимально надежная, при этом достаточно быстрая и относительно недорогая. Неохлаждаемый тепловизионный модуль стоит внизу на статичной платформе, а в верхней вращающейся части установлено подвижное зеркало. Строение устройства напоминает перископ. Зеркало отклоняет определенным образом оптическую ось всей системы, тем самым компенсируя вращение подвижной части при экспонировании (фиксации) каждого кадра. Последовательность высококачественных кадров передается на компьютер и объединяется в единую панораму. Для этого мы разработали программное обеспечение, которое очень точно синхронизирует работу оптико-механической части устройства, принимает полученный сигнал и обрабатывает его", - привели в пресс-службе слова руководителя группы разработки международной научной лаборатории "Интеллектуальные оптические системы" ИТМО Федора Иночкина.