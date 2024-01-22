В России создали метод контроля добычи нефти без дорогостоящих датчиков

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали систему контроля и управления параметрами работы насосов нефтедобывающих установок, заменяющую собой дорогостоящие датчики, поломка которых увеличивает финансовые и временные затраты предприятий. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"Для контроля стабильной работы [установок электроцентробежных насосов] и управления в реальном времени сегодня используют телеметрические системы, которые измеряют все параметры добычи (давление, температуру, вибрации, работу оборудования). Это дорогостоящие комплексы, и при повреждении хотя бы одного датчика потребуются время на ремонт и большие финансовые затраты. <…> Ученые ПНИПУ разработали систему бездатчикового управления и наблюдения за параметрами работы насосов. Технология, повышающая надежность и эффективность добычи нефтепродуктов, ранее в мире не применялась", - говорится в сообщении.

Авторы усовершенствовали механизмы контроля работы погружных насосных установок, с помощью которых добывается около 80% нефти в России, уточнили в университете. Ключевым элементом такой системы является электроцентробежный насос, поднимающий жидкость из скважины на поверхность. Параметры этого процесса контролируют датчики, которые в агрессивной среде легко выходят из строя. Их ремонт требует остановки работ, что влечет финансовые потери для компаний.

"Ученые ПНИПУ предлагают уникальный способ управления работой насоса под землей с использованием лишь двух <…> [инструментов] измерения - тока и напряжения. Для этого они разработали две системы, позволяющие наблюдать за дебитом нефти и производить косвенную оценку параметров на основе цифровой модели электроцентробежного насоса. Их объединение - это основа бездатчикового управления всем технологическим процессом", - сообщила пресс-служба вуза.

Новый подход позволит повысить надежность работы оборудования и снизить себестоимость нефти, считают авторы. Результаты работы опубликованы в журнале IEEE Sensors Journal.