Палеонтологи усомнились в схожести белых акул и доисторических акул-мегалодонов

ТАСС, 22 января. Международный коллектив палеонтологов открыл свидетельства того, что доисторические акулы-мегалодоны не были похожи по анатомии на современных белых акул, так как их тело на самом деле было более вытянутым и менее грузным с поправкой на разницу в размерах, чем у современных морских хищников. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба американского Университета Калифорнии в Риверсайде (UCR).

"Мы повторно изучили все имеющиеся ископаемые свидетельства существования мегалодонов и обнаружили, что эти акулы были значительно более вытянутыми и длинными, чем считалось в прошлом. По этой причине мы считаем, что они были больше похожи на современных серо-голубых акул, а не на белых акул", - заявил научный сотрудник UCR Филип Стернс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу в ходе анализа устройства нескольких сотен позвонков и зубов мегалодонов, которые были найдены за последние десятилетия в разных регионах Земли. Другие останки этих гигантских рыб не сохранились в древних морских осадочных породах, из-за чего ученые вынуждены экстраполировать размеры этих акул, опираясь на их предположительное сходство с современными белыми акулами.

Палеонтологи проверили эту гипотезу, для чего изучили структуру позвоночника современных белых акул, а также нескольких других крупных хищных рыб из отряда ламнообразных, к числу которых относятся ближайшие родственники вымерших мегалодонов. Исследователи сравнили их устройство между собой, а также с тем, как, предположительно, выглядел позвоночник древних гигантских рыб.

Это сравнение показало, что мегалодоны обладали значительно более вытянутым и менее грузным телом, чем современные белые акулы. В этом отношении они были больше похожи на мако, серо-голубых акул, чье веретенообразное тело позволяет им достигать рекордно большой скорости движения. По мнению Стернса и его коллег, это говорит в пользу того, что мегалодоны не были увеличенной копией белых акул со схожей средой обитания, диетой и экологической нишей.

Последующие раскопки и поиски новых останков этих доисторических рыб, как надеются палеонтологи, помогут им раскрыть другие детали облика этих гигантских морских хищников. Это необходимо для понимания того, какую роль мегалодоны играли в работе экосистем морей Земли во времена миоцена и плиоцена, двух последних геологических эпох до наступления эры оледенения, и раскрытия причин их вымирания.

Крупнейшие акулы в истории Земли

Мегалодоны (Otodus megalodon) представляют собой доисторический вид акул, которые были одними из самых крупных морских хищников на протяжении всей истории существования жизни на Земле. Они, предположительно, достигали в длину два десятка метров, а их масса могла составлять порядка 30-40 тонн. По текущим представлениям палеонтологов, мегалодоны вымерли в начале ледниковой эпохи, около 3,6 млн лет назад.