В России создали ПО для работы ученых с библиотечными фондами

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российская компания "Смарттурботех" создала программное обеспечение, которое позволит ученым не только находить в библиотеках нужные данные, но и визуализировать их в виде таблиц и графиков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Решение ориентировано на исследователей, а также студентов и школьников.

"Механизм обработки естественного языка дает пользователю возможность в автоматическом режиме рецензировать тексты, составлять аннотации документов, анализировать их тематику и настраивать тегирование. Интеллектуальный помощник, в свою очередь, поможет сориентироваться по книжным полкам в библиотеке и быстро решить организационные моменты - например, вопросы с читательскими билетами, продлением книг и поиском вакансий", - уточнили в организации.

Доступные для пользователя функции зависят от его роли. Библиотекарь может загружать книги и журналы в цифровое хранилище, составлять карточки и добавлять гиперссылки на ресурсы. Функционал обычного посетителя - в том числе школьника или студента - предполагает работу с несколькими источниками в одном окне, использование текстового редактора и возможность подключения рекомендательной системы (книжные подборки из архива с учетом интересов читателя). При этом исследователи могут за счет ИИ-инструментов анализировать данные и визуализировать их в виде графиков и таблиц.

"Инструмент позволит формировать хранилища изданий, журналов, научных и <…> [студенческих] работ в цифровом виде, применять ИИ-технологии в библиотечных и научных исследованиях, а также повысить квалификацию работников", - считает генеральный директор компании "Смарттурботех" Андрей Скатин, чьи слова приводит пресс-служба Платформы НТИ.

Решение внесено в реестр российского ПО и уже используется в двух учреждениях - институте и библиотеке. Решение также может быть востребовано в фондах музеев и других учреждений, работающих с текстовыми данными.