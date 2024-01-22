Академик РАН призвал страны Каспия исследовать причины вымирания тюленей

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Академик РАН Андрей Адрианов призвал прикаспийские страны провести совместные исследования причин вымирания каспийской нерпы (тюленей). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фонда "Компас", в чей попечительский совет входит академик.

"В свете уменьшения численности каспийских тюленей необходимо провести дополнительные научные исследования, чтобы оценить реальную опасность для этого эндемичного вида морских млекопитающих, включенного в Красную книгу Российской Федерации. Эта задача требует объединения усилий представителей всех стран, прилегающих к Каспийскому морю. Повышенное внимание к этому эндемику Каспия связано с активным освоением ресурсов региона и созданием новых транспортных коридоров", - сказал академик, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, в декабре 2022 года после массовой гибели тюленей были высказаны различные предположения о ее причинах - отравление выбросами метана в результате тектонической активности на дне Каспия, а также птичий грипп, возбудитель которого может передаваться от птиц, мигрирующих через этот регион.

"Для проверки этих предположений и ответа на вопрос о причинах гибели животных необходимы дополнительные научные исследования", - добавил Адрианов.

Ранее фонд "Компас" обратился в Минприроды России с предложением принять срочные меры по спасению и сохранению вымирающих тюленей в Каспийском море и включить их в перечень животных, находящихся под угрозой исчезновения. Минприроды в ответ пообещало проработать вопрос включения животных в этот перечень.

В начале XX века в Каспийском море было 1,2 млн тюленей. В 1970-х годах их численность снизилась до 600 тыс. из-за бурного освоения Каспия. В 2020 году вид был занесен в Красную книгу России. По последним данным ученых, численность каспийского тюленя в Казахстане и России составляет около 260 тыс. особей, что на 51 тыс. меньше, чем в 2022 году.