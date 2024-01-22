Побережье Камчатки "просканировали" на предмет загрязнений с помощью бактерий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) в составе экспедиции в рамках федеральной научно-образовательной программы "Плавучий университет" провели масштабное исследование по проверке юго-востока Камчатки на предмет водных загрязнений. Карта загрязнений составлялась по концентрации в разных районах характерных видов бактерий, сообщила ТАСС младший научный сотрудник лаборатории комплексных проблем лимнологии ФИЦ РАН Ксения Зарипова.

"Мы применили метод микробной индикации для изучения прибрежных вод юго-восточной Камчатки. Наша цель состояла в выявлении особенностей распределения микроорганизмов различных индикаторных групп, каждая из которых может свидетельствовать о присутствии тех или иных загрязнителей. Численность групп распределена неравномерно в прибрежной акватории юго-востока Камчатки. Однако максимальные значения мы зафиксировали в районе Авачинской губы", - рассказала Зарипова.

Ученые ФИЦ ставили себе целью комплексно оценить состояние экосистемы побережья Камчатки, для этого специалисты провели отбор донных отложений и воды из поверхностного и придонного горизонта, приготовили вытяжки из образцов и проанализировали численность особых видов бактерий, которые участвуют в разложении различных загрязнений, попадающих в водоемы.

Камчатка активно осваивается в экономических целях. Человеческая деятельность несет за собой экологическую нагрузку, особенно в прибрежных акваториях загрязнения с суши могут смешиваться с водными загрязнителями, и концентрации соответствующих бактерий могут показать наиболее уязвимые места. В разных частях Авачинской губы, где расположен порт Петропавловск-Камчатский, ученые обнаружили максимальные концентрации бактерий.

С помощью этого подхода ученые смогут проводить мониторинг экологического состояния этого уязвимого района и сигнализировать о появлении новых очагов загрязнений и давать рекомендации профильным организациям по необходимости очистки наиболее загрязненных локаций. В купе с данными по содержанию углеводородов в донных отложениях и воде полученные сведения должны дать комплексное представление об экологии побережья Камчатки.

В состав отряда морской экологии, работа в котором производилась под руководством исследователей из ФИЦ "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН", вошли молодые ученые из Института озероведения РАН, МГУ, ДонГУ. Отбор проб проходил в ходе экспедиции на судне "Профессор Мультановский" в рамках федеральной научно-образовательной программы "Плавучий университет".