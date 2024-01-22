Астрономы спрогнозировали магнитную бурю 23 января

ТАСС, 22 января. Магнитная буря (возмущение магнитного поля Земли) прогнозируется во вторник 23 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Пики магнитной бури придутся на 06:00 (мск) и 12:00 (мск) во вторник. Уровень события оценивается как G1 - слабая буря.

В последующие 27 дней магнитные бури не прогнозируются.

По данным Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики, вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 1 января. Ученые зафиксировали на звезде вспышку класса X5.0/3B продолжительностью 32 минуты.