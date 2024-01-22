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Астрономы спрогнозировали магнитную бурю 23 января

Ее пики придутся на 06:00 мск и 12:00 мск

ТАСС, 22 января. Магнитная буря (возмущение магнитного поля Земли) прогнозируется во вторник 23 января. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Пики магнитной бури придутся на 06:00 (мск) и 12:00 (мск) во вторник. Уровень события оценивается как G1 - слабая буря.

В последующие 27 дней магнитные бури не прогнозируются.

По данным Гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики, вспышка самого высокого класса произошла на Солнце 1 января. Ученые зафиксировали на звезде вспышку класса X5.0/3B продолжительностью 32 минуты.

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