Садовничий заявил об использовании в научных работах суперкомпьютера для развития ИИ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Суперкомпьютер "МГУ-270", запущенный в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова для развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), уже используется научными группами в рамках созданного плана, сообщил журналистам ректор университета Виктор Садовничий.

В сентябре 2023 года в МГУ стартовала работа суперкомпьютера расчетной мощностью 400 петафлопс ИИ в секунду. Это параметр, отражающий наибольшую скорость обработки данных при выполнении специализированных задач для ИИ-систем, которые, к примеру, не требуют сохранения промежуточных результатов вычислений. На первом этапе создатели отрабатывали с помощью системы тестовые задачи.

"Ряд [исследовательских] групп уже приступили [к работе]. На этой базе будут выполняться все научные задачи, связанные с искусственным интеллектом", - сказал Садовничий, добавив, что в МГУ разработан план использования супервычислителя.

"Такого суперкомпьютера в части мощности у нас [в РФ] нет, и, я думаю, в мире мы тоже неплохо выглядим", - добавил он.

Разработка комплекса велась с 2020 года с участием нескольких подразделений МГУ во главе с факультетом вычислительной математики и кибернетики. По мнению ректора вуза, система, в частности, позволит российским ученым, студентам и аспирантам создавать конкурентоспособные нейросетевые модели.